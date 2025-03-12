Опубликовано видео российских военных с флагами на площади у администрации Суджи

Mash опубликовал видео с российскими военными на Советской площади в Судже Курской области. Бойцы противника практически полностью выбиты из города — они пытаются уйти по направлению к Сумской области Украины.

На видео военные держат российский триколор и флаги боевых подразделений.

Суджа освобождена на 80-90%. Украинские солдаты держат под контролем только пригороды — Заолешенку и Гончаровку.

Ранее стало известно, что российские бойцы вышли к зданию администрации Суджи, расположенному в центре курского города. В операции участвуют силы 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка. Боевые действия в городе продолжаются без перерыва.