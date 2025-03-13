Путину доложили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что командование группировки войск «Север» доложило Владимиру Путину о выходе операции по освобождению Курской области на финальную стадию, сообщает «Царьград».
Накануне российский лидер провел провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Главной задачей, поставленной перед войсками, стало «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника» и «полностью освободить территорию Курской области». Президент также выразил признательность всем солдатам, задействованным в операции на Курском направлении.
По информации от министерства обороны РФ, уже 86% оккупированной ВСУ территории региона освобождено. Российские военные восстановили контроль над более чем 1100 кв. км. Потери противника составили свыше 67 тысяч военнослужащих, а 430 украинских бойцов были взяты в плен.
Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, являющейся частью группировки войск «Север», установил российский флаг на главной площади Суджи, возле здания администрации.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В регионе введены режимы ЧС и КТО, проводится эвакуация населения.