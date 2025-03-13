Путину доложили, что операция по освобождению Курска вышла на финальную стадию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что командование группировки войск «Север» доложило Владимиру Путину о выходе операции по освобождению Курской области на финальную стадию, сообщает «Царьград» .

Накануне российский лидер провел провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Главной задачей, поставленной перед войсками, стало «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника» и «полностью освободить территорию Курской области». Президент также выразил признательность всем солдатам, задействованным в операции на Курском направлении.

По информации от министерства обороны РФ, уже 86% оккупированной ВСУ территории региона освобождено. Российские военные восстановили контроль над более чем 1100 кв. км. Потери противника составили свыше 67 тысяч военнослужащих, а 430 украинских бойцов были взяты в плен.

Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, являющейся частью группировки войск «Север», установил российский флаг на главной площади Суджи, возле здания администрации.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В регионе введены режимы ЧС и КТО, проводится эвакуация населения.