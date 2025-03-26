Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области при выполнении редакционного задания, сообщает РИА Новости .

«Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала», — сказал Песков.

О гибели военкора Анны Прокофьевой стало известно в среду. Журналистка погибла при выполнении редакционного задания около населенного пункта Демидовка Белгородской области.

Как сообщил Первый канал, Прокофьева погибла от подрыва на мине в Белгородской области на границе с Украиной. Вместе с журналисткой был оператор Дмитрий Волков, который получил ранение.