Военкор Первого канала Прокофьева погибла во время боев в Белгородской области

Романов: военкор Первого канала Прокофьева погибла во время боев под Белгородом

Около села Демидовка Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева, заявил ее коллега Владимир Романов в своем Telegram-канале . Девушка погибла при выполнении редакционного задания.

Судя по сообщению Романова, Прокофьевой не стало 26 марта.

«Смелый, честный и порядочный человек. Профессионал», — написал военкор о погибшей коллеге.

Первый канал пока не заявлял о смерти Анны Прокофьевой. Прочие обстоятельства ее гибели выясняются.

В последние дни украинские войска пытаются штурмовать позиции ВС РФ в Белгородской области. По данным военблогеров, бои против ВСУ шли у приграничных сел Демидовка и Поповка, где российские военные оказывали ожесточенное сопротивление наступающим боевикам.