Военкор Первого канала Прокофьева погибла во время боев в Белгородской области
Романов: военкор Первого канала Прокофьева погибла во время боев под Белгородом
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Около села Демидовка Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева, заявил ее коллега Владимир Романов в своем Telegram-канале. Девушка погибла при выполнении редакционного задания.
Судя по сообщению Романова, Прокофьевой не стало 26 марта.
«Смелый, честный и порядочный человек. Профессионал», — написал военкор о погибшей коллеге.
Первый канал пока не заявлял о смерти Анны Прокофьевой. Прочие обстоятельства ее гибели выясняются.
В последние дни украинские войска пытаются штурмовать позиции ВС РФ в Белгородской области. По данным военблогеров, бои против ВСУ шли у приграничных сел Демидовка и Поповка, где российские военные оказывали ожесточенное сопротивление наступающим боевикам.