Ранены все: появились подробности тяжелого боя со спецназом ВСУ под Белгородом

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«БС»: ранены все российские пограничники, встретившие спецназ ВСУ под Белгородом

Среди российских пограничников, завязавших бой с украинским спецназом около госграницы в Белгородской области, ранения получил каждый из бойцов, утверждает «Белорусский силовик». Сейчас военные ВС России добивают выживших украинских боевиков.

24 марта российские военные вступили в бой с военными Сил специальных операций (ССО) Украины, которые пытались прорваться к белгородскому селу Поповка. В столкновении участвовали около 10 украинских спецназовцев, заявляли военные блогеры.

В ходе боя ранения получил каждый из российских пограничников, также есть тяжелораненые, утверждает «Белорусский силовик».

«Подошедшее на помощь подразделение откопало их, отправило всех на эвакуацию», — пишет канал с аудиторией свыше 392 000 подписчиков.

Подоспевшим на подмогу пограничникам силам удалось закрепиться на позиции. Сейчас военные уничтожают тех украинских спецназовцев, которым удалось выжить.

Telegram-канал «Два майора» писал, что у границы в Белгородской области шли «тяжелые бои», где российские военные стойко держали оборону. По данным ресурса, украинские войска использовали «серьезные силы» для атаки на белгородском направлении. «Два майора» также утверждали, что встретившие боевиков ССО Украины пограничники вызывали огонь на себя.

По данным канала, ВСУ все еще имеют «серьезные резервы» на белгородском направлении. ВС РФ, по его информации, также стянули дополнительные силы для отражения возможных атак украинцев.

