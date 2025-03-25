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«Два майора»: ВСУ все еще имеют «серьезные резервы» на белгородском направлении

Украинские войска сохраняют «серьезные резервы» на белгородском направлении, утверждает военный канал «Два майора» . Российские войска также стянули дополнительные силы для отражения возможных атак ВСУ.

«Враг еще имеет серьезные резервы на направлении, сохраняет намерения продолжить атаки, наши войска также стянули подкрепления», — утверждает Telegram-канал с аудиторией свыше 1,2 млн подписчиков.

Накануне украинские силы предприняли «массированную атаку» через госграницу на белгородское село Поповка, где российские пограничники держали «героическую оборону», добавил канал. По данным «Двух майоров», ВС Украины не удается прорвать российскую защиту на белгородском направлении, а у приграничных населенных пунктов «несколько дней идут тяжелые бои».

Вечером 24 марта «Два майора» заявляли, что на границе у Белгородской области завязались столкновения между российскими погранвойсками и украинским спецназом.