«Два майора»: на границе у Белгородской области начались бои против спецназа ВСУ

На участке границы у Белгородской области начались бои российских пограничников против украинского спецназа, утверждают «Два майора» . По данным «Архангела Спецназа» , около 10 бойцов ВСУ атаковали опорный пункт в селе Поповка Корочанского района.

«Два майора» добавили, что в Поповке идут «тяжелые бои» с участием российских пограничников. По информации канала, украинцы понесли тяжелые потери, чтобы добиться встречных столкновений в населенном пункте.

«Врага ровняют артиллерией, но важно понимать, что высвободившиеся с Курской области резервы враг теперь бросает на этом направлении, стараясь проломить нашу оборону с задачей максимум выйти во фланг ГрВ (группировки войск — ред.) „Север“», — пишет ресурс с аудиторией свыше 1,2 млн подписчиков.

По данным военблогеров, ВС Украины применили «серьезные силы» для атаки на Белгородскую область. Российские войска «стойко ведут тяжелые бои», подчеркивает канал.

Военкор Юрий Котенок также заявил, что в Поповку прорвались 10 украинских военных, которых уничтожают в боях. По его данным, в белгородском селе Демидовка ВС РФ также ликвидируют малые группы украинских военных.

Минобороны России докладывало, что за минувшие сутки на белгородском направлении поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области. Украинские силы потеряли свыше 175 бойцов, два танка, четыре боевых бронированных машины и другую воентехнику.