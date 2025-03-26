Первый канал назвал причину гибели военкора Анны Прокофьевой под Белгородом

Первый канал: военкор Прокофьева погибла от подрыва на мине под Белгородом

Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла от подрыва на мине в Белгородской области на границе с Украиной. Вместе с журналисткой был оператор Дмитрий Волков, который получил ранение, сообщил Первый канал , на котором работала военкор.

Съемочная группа подорвалась на украинской мине около госграницы в Белгородской области. Военный корреспондент Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга, подчеркнул телеканал.

«Анне было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения», — говорится в сообщении.

Прокофьева работала на Первом канале с 2023 года и вела репортажи в зоне СВО. Она была выпускницей РУДН и свободно говорила по-испански, также трудилась в испанской редакции агентства «Россия Сегодня».

О гибели Анны Прокофьевой заявлял военкор Владимир Романов. По его словам, журналистка была смелым, честным и порядочным человеком.