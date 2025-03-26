Дело возбудили из-за гибели под Белгородом военкора Первого канала Прокофьевой

По факту гибели в Белгородской области военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба СК РФ .

Военкор погибла 26 марта около села Демидовка при выполнении редакционного задания. Ее съемочная группа подорвалась на украинской мине возле госграницы. Также ранение получил оператор Дмитрий Волков.

СК возбудил дело по ст. 205 и ст. 144 УК РФ (теракт и воспрепятствование деятельности журналиста соответственно).

Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии. Правоохранители также вычисляют военнослужащих ВСУ, которые причастны к произошедшему.

Анна работала на Первом канале с 2023 года. О ее смерти сообщил ранее военкор Владимир Романов. Он назвал Прокофьеву смелым, честным и порядочным человеком.