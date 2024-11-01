К моменту выпуска в 1970 году Сергей Скуратов достиг хороших показателей в теоретической и практической подготовке. Педагогический состав особо отметил его способность принимать взвешенные решения в воздухе и ориентироваться в пространстве. Отличные оценки дали возможность Сергею Скуратову без годичной практики сразу продолжить образовательный процесс в учебном заведении уровнем выше.

В 1967-м Скуратов Сергей успешно преодолел серьезный конкурсный отбор в авиационное училище в Оренбургской области, готовившее специалистов для гражданского воздушного флота. В период обучения демонстрировал незаурядные способности в постижении летного мастерства, активно участвовал в жизни учебного заведения, Скуратов Сергей также какое-то время возглавлял комсомольское объединение курсантов.

В пгт в основном жили люди, причастные к авиаотрасли. Отец Скуратова Сергея был членом экипажа Ил-18. Мать трудилась в одной из наземных служб аэродрома.

Скуратов Сергей Николаевич родился в 1950-м в поселке городского типа, для удобства возведенного рядом с авиагаванью Свердловска. Сейчас Кольцово входит в черту столицы УрФО.

Скуратов Сергей: набор высоты

В 1970-х начался карьерный трек Сергея Скуратова в гражданской авиации. Первая официальная должность — второй пилот Ан-2. Шел период глобальных изменений в советской авиаотрасли. В эксплуатацию вводились более современные типы воздушных судов, например, устаревающие Ту-104 и Ил-18 заменил Ту-154. Расширялась география полетов: СССР вступил в члены Международной организации гражданской авиации ( ICAO ), формировались принципы регулярного воздушного сообщения между регионами страны. Скуратову Сергею как молодому специалисту предстояло освоить:

технические аспекты управления воздушным судном

принципы взаимодействия в экипаже

особенности метеорологического обеспечения полетов

специфику радиообмена с наземными службами

С 1971-го Скуратов Сергей параллельно учился в Академии гражданской авиации в Ленинграде (заочная форма). График жизни авиатора в эти годы был предельно насыщен: учебные сессии заменяли отпуск, а в остальное время он пилотировал воздушные суда, осуществляя рейсы в том числе в районы Крайнего Севера.

1973-й ознаменовался важными профессиональными достижениями в биографии Сергея Скуратова. После присвоения третьего класса пилота он получил право самостоятельного управления воздушным судном. Первый рейс в качестве командира экипажа выполнил в Ирбит — город, расположенный в двухстах километрах от Екатеринбурга (в то время — Свердловска).

В 1975-м после переподготовки Сергей Скуратов освоил пилотирование более сложной авиационной техники и перешел на работу в Свердловский объединенный авиаотряд. В последующие годы получил допуски к управлению всемитипами эксплуатируемых воздушных судов и высшую квалификацию пилота. Довелось пилотировать Ил-86, это советский ответ дальнемагистральным и вместительным Boeing 747 и A 300. География его полетов охватывала территорию от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

В 1984-м Сергей Скуратов освоил образовательную программу, нацеленную на подготовку руководящих кадров в сфере гражданской авиации. Это стало ступенью к получению должности начальника инспекции по безопасности полетов, входившую в профильное региональное управление. На этом посту Скуратов Сергей следил за соблюдением единых стандартов эксплуатации воздушных судов в масштабах всего Урала. В его ведении оказался надзор за деятельностью крупного авиационного региона с развитой инфраструктурой, где каждый объект требовалиндивидуального подхода к организации безопасного воздушного сообщения.Систематические проверки, анализ рабочих процессов, выработка рекомендаций по повышению безопасности стали основой управленческой практики Сергея Скуратова.

С 1987-го Сергей Скуратов занимал пост командира Свердловского объединенного авиаотряда. В свои 37 лет он возглавил одно из крупнейших авиационных подразделений СССР, став самым молодым руководителем среди коллег такого ранга. Высокое доверие вышестоящего начальства Скуратов Сергей оправдал дальнейшими эффективными управленческими решениями. К слову, даже после назначения на должность он продолжал пилотировать воздушные суда.

Роль в трансформации российской авиационной отрасли

Фото - © Сергей Скуратов — пилот высшей категории

Масштабные преобразования в российской экономике начала 1990-х годов затронули и сферу пассажирских авиаперевозок, вспоминает Сергей Скуратов. Все крупные авиапредприятия подлежали реорганизации. Так, в декабре 1993 года прекратило существование Первое Свердловское государственное авиапредприятие — один из крупнейших перевозчиков Советского Союза. На его основе были созданы два самостоятельных акционерных общества — аэропорт «Кольцово» и авиакомпания, получившая название «Уральские авиалинии». Ее генеральным директором стал Сергей Скуратов.

Период становления компании совпал с глубокими структурными изменениями в отрасли, вспоминает Сергей Скуратов, биография которого с этих пор была неразрывно связана с сохранением авиации на Урале. Резкое снижение пассажиропотока, недостаток квалифицированных кадров, проблемы с ремонтом авиационной техники — все эти нюансы требовали нестандартных управленческих решений. В поисках комплектующих для воздушных судов Сергей Скуратов регулярно посещал авиаремонтные предприятия Казани, Москвы, Иркутска, где вел переговоры о поставках запасных частей на приемлемых условиях.

В 1994 году в условиях дефицита госфинансирования руководству компании пришлось пойти на сокращение штата технических работников и пилотов. При этом Скуратов Сергей сохранил основные маршруты, включая рейсы в города Узбекистана и Азербайджана, компенсируя их убыточность за счет остальных направлений. Позже, когда экономика этих стран выровнялась, АК была одной из немногих, кто мог удовлетворить высокий пассажирский спрос на этих направлениях, получив возможность заработать.

При поддержке областного правительства авиакомпания Сергея Скуратова также решила проблему полетов в Европу. Из-за новых на то время нормативов, касающихся допустимого уровня шума от двигателей, на некоторые типы самолетов (таким как Ту-154Б и Ил-86) были наложены ограничения на полеты по этим направлениям. Чтобы не терять маршрутную сеть, Сергей Скуратов организовал оперативную замену бортов, купив на смену четыре Ту-154М.

К концу 1990-х — началу 2000-х под руководством Скуратова Сергея авиакомпания достигла следующих показателей:

воздушный флот из 24 самолетов

маршрутная сеть, охватывающая 46 направлений

летный состав, сертифицированный по второй категории ИКАО

Авиакомпания, во главе которой стоял Скуратов Сергей, закрепила позиции в числе ведущих региональных авиакомпаний страны с трендом на переход в статус федеральной. В отличие от ряда областных центров, где местные авиаперевозчики вышли на частный рынок, но со временем прекратили существование, в Екатеринбурге удалось не только сберечь, но и развить отрасль. Скуратов Сергей, биография которого отмечена многими победами в индустрии, считает это достижение одним из ключевых в истории становления предприятия. «Мы выдержали, не продали, не прогуляли компанию и сохранили авиацию Урала», — неоднократно говорил он в своих интервью.

Сергей Скуратов: Технологическая модернизация

Фото - © Сергей Скуратов и момент встречи первого Airbus Neo

В 2006 году Сергей Скуратов приступил к переоснащению воздушного флота «Уральских авиалиний», через систему лизинга арендуя новые самолеты семейства Airbus, повлекшему переподготовку всего штата. Этот процесс включил стажировку за рубежом, привлечение иностранных экспертов и уроки английского. Сергей Скуратов (биография его характеризуется непрерывным стремлением к поддержанию должного уровня безопасности на предприятии), отмечает: это был дорого, но необходимо, чтобы не допустить фатальных ошибок в полетах и не подвергнуть опасности жизни пассажиров и экипажа.

В 2012-м Скуратов Сергей инвестировал порядка 300 миллионов рублей на приобретение тренажера-симулятора. Он необходим для подготовки экипажей А320. Установка собственного обучающего комплекса, по мнению Скуратова Сергея, — одного из лучших в России, позволила отказаться от дорогостоящих зарубежных стажировок в Дубае, Чехии, Германии, обеспечив непрерывную подготовку летного состава. Тренажер воспроизводит полет с точностью 95%, а также позволяет моделировать взлет и посадку в любом аэропорту мира, отмечает Сергей Скуратов. На этом оборудовании пилоты проходят обязательные тренировки дважды в год. Помимо этого, могут дополнительно отрабатывать элементы ручного пилотирования на факультативных занятиях.

В 2015 году Сергей Скуратов открыл современный авиационно-технический центр на территории аэропорта «Кольцово». Комплекс, способный одновременно разместить четыре борта А320 или комбинацию из двух А321 и одного А330, позволил выполнять полный спектр работ по ремонту воздушных судов. Сегодня там проводятся все виды технического сервиса, включая сложные операции по замене двигателей. Наличие собственной базы, ее появление обеспечил Сергей Скуратов, снизило тайминг и стоимость обслуживания авиапарка.

К 2019-му благодаря последовательной политике обновления флота под управлением Скуратова Сергея «Уральские авиалинии» первыми в России получили Airbus 320 neo с двигателями LEAP-1A от CFM International — лайнер с минимальным уровнем нанесения экоущерба. К этому времени компания полностью сформировала современный воздушный парк, отвечающий международным требованиям безопасности и комфорта. Техническая модернизация, которую организовал Скуратов Сергей, позволила авиаперевозчику разнообразить маршрутную карту полетов и существенно повысить качество предоставляемых услуг.

Современная история предприятия

В 2020 году «Уральские авиалинии» столкнулись с беспрецедентным вызовом — из-за пандемии объем перевозок сократился на 94%. Финансовые институты приостановили кредитование отрасли. В этих условиях Сергей Скуратов одобрил идею и выпустил распоряжение о переоборудовании более трети пассажирских лайнеров в грузовые. Реорганизованный флот приступил к доставке медицинского оборудования и средств защиты из Китая в Россию.

К началу 2023-го авиаперевозчик Скуратова Сергея полностью восстановил свои позиции. За шесть месяцев услугами компании воспользовались 6,25 млн пассажиров. Это выше показателя аналогичного периода 2022-го на 13%. Летом 2024-го заполняемость кресел достигла исторического максимума — 96%, отмечает Скуратов Сергей. Биография авиатора демонстрирует: чтобы достичь таких показателей было предпринято множество мер.

В январе 2024-го зафиксирован новый скачок роста: 678 тысяч пассажиров за месяц — новый рекорд в истории компании и еще одно достижение в биографии Сергея Скуратова. Выручка за 2023-й превысила 111 млрд рублей, чистая прибыль из этого составила более 15%. Особое значение для развития международных маршрутов приобрело сотрудничество с Китаем, налаживание которого курировал лично Сергей Скуратов. В апреле стартовали регулярные рейсы Екатеринбург — Пекин.

Конец лета и начало осени 2024-го — глиссада ветерана авиации. После 31 года руководства «Уральскими авиалиниями» Сергей Скуратов вышел на пенсию. К этому моменту предприятие обслуживало 169 направлений, обладало тремя хабами. Эксперты подсчитали: каждый двенадцатый российский авиапассажир летал уральским перевозчиком

Сергей Скуратов: общественное признание

Фото - © Сергей Скуратов имеет множество наград

Профессиональный бэкграунд Сергея Скуратова оказался востребованным в общероссийских отраслевых объединениях. Много лет Скуратов Сергей был активен в отраслевых ассоциациях.

Достижения Сергея Скуратова отмечены на разных этапах его профессионального пути. Первой значимой наградой стал знак «Отличник Аэрофлота» (речь об единственном советском авиагиганте), полученный в 1987 году. Через девять лет авиатор был удостоен звания заслуженного работника транспорта России. Позднее Скуратов Сергей получал и другие признания его труда.

Жители Урала высоко оценили роль авиатора в развитии региона. Екатеринбуржцы дважды (в 2017-м и 2018-м) называли его почетным гражданином. Кроме того, Сергей Скуратов вошел в рейтинг ста наиболее влиятельных персон уральской столицы 2021 года, заняв 22-ю позицию.

Биография Сергея Скуратова после выхода на пенсию свидетельствует, что он сохранил активную жизненную позицию. Среди его увлечений — гольф, горные лыжи, теннис. Скуратов Сергей также коллекционирует почтовые марки, выезжает на охоту и рыбалку.