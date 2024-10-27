Подмосковный гольфист первым из россиян выступит на этапе PGA TOUR

Спортсмен сборной Московской области по гольфу Егор Ерошенко стал первым россиянином, который примет участие в этапе серии турниров PGA TOUR. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсмен, представляющий Московскую область, стал победителем квалификационного турнира по гольфу Butterfield Bermuda Championship Event Qualifier. По итогам соревнований, которые прошли 21 октября, он занял первую строчку и будет представлять регион в серии основных мужских профессиональных гольф-туров в США и Северной Америке.

«Я всегда стремился попасть в тур и сыграть турнир PGA Tour. Во время раунда не было даже мысли, что я могу пройти квалификацию. Я просто играл, находился в моменте и пытался сделать как можно больше берди во время игры. Было достаточно ветрено, условия игры были тяжелые, поэтому я, конечно, подразумевал что не будет запредельных счетов. Моя цель была минус семь, и раунд минус шесть оказался лучшим», — рассказал о своем достижении на сайте Федерации гольфа Московской области Егор Ерошенко.

Егор Ерошенко имеет титул чемпиона России 2024 года. Его дебют на PGA TOUR Butterfield Bermuda Championship состоится уже в ближайшее время. Турнир пройдет с 14 по 17 ноября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.