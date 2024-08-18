18 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

День воздушного флота России отмечается каждый год в третье воскресенье августа. В этом году именно сегодня можно поздравить с профессиональным праздником всех летчиков, штурманов, диспетчеров, стюардесс и авиаконструкторов, а также географов, ведь у них также профессиональный день.

День воздушного флота России

День воздушного флота России начали отмечать с 1933 года. Сначала указом праздник учредили в конкретную дату — 18 августа, но спустя годы — в 1980 в новом постановлении от 1 октября — праздник закрепили не за датой, а за конкретным днем в календаре — третье воскресенье августа.

Во многих городах России ко Дню воздушного флота России проводят различные концерты, устраивают торжественные мероприятия и поздравляют сотрудников авиации с профессиональным днем.

День географа

Первый день географа в России отпраздновали 18 августа 2020 года, в этот день исполнилось 175 лет со дня основания Русского географического общества. День географа для огромной страны — это не только профессиональный праздник представителей профессии, но и важный день для науки.

День географа в России — достаточно молодой праздник. Официально учредить его предложили лишь в 2019 году, президент страны Владимир Путин поддержал инициативу, после чего за 18-м августа закрепилась эта памятная дата.

Географы — важнейшие специалисты, которые помогают сохранить мир, первозданность природы и вовремя отреагировать на изменения климата и состояния планеты, чтобы жизнь на ней процветала и дальше.

День «Никогда не сдавайся»

Неофициальный праздник носит говорящее название. В день «Никогда не сдавайся» принято строить планы, обозначать четкие цели и начинать двигаться к их достижению. Также в этот день принято оказывать поддержку тем, кто по каким-то причинам начал в себе сомневаться.

Евстигней Житник

Прихожане православной церкви 18 августа чтут память мученика Евсигния Антиохийского, которого в народе прозвали Евстигнеем Житником. В этот день крестьяне старались различными способами задобрить землю, так как начинался период сбора злаковых и предки боялись, что в колосья вселится нечистая сила. Слово «житник» как раз происходит от «жито», то есть от колоса.

В памятный день Евсигния Антиохийского верующие внимательно наблюдали за погодой. Считалось, что каким сложится этот день, таким и будет предстоящий декабрь. В закатное время по эху пытались понять, каким будет остаток августа. Люди начинали кричать и если эхо далеко разносилось — значит, будет солнечно. Если быстро затухало — ожидались дожди.

События 18 августа в разные годы

В 1682 году 18 августа в Санкт-Петербурге открыли памятник императору Петру I «Медный всадник». В 1845 состоялось открытие Русского географического общества, а в 1984 году 18 августа стартовали международные соревнования «Дружба-84».

Именины

Именины в этот день отмечают Ян, Симон, Максимилиан, Иван, Ефим, Нонна, Мария, Кристина, Евдокия и Дарья.