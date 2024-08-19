Жители Подольска почтили память Героя РФ Заслуженного летчика-испытателя Куимова

Жители Подольска почтили память Героя РФ Заслуженного летчика-испытателя Николая Куимова и возложили цветы к его могиле. Комитет ветеранской организации Подольского местного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ побывал на месте крушения самолета подольчанина, летчика-испытателя Куимова, чтобы почтить его память, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Куимов погиб 17 августа 2021 года при совершении испытательного полета опытного образца новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в результате катастрофы вблизи аэродрома Кубинка.

Герой РФ Заслуженный лётчик-испытатель Куимов родился в селе Кленово бывшего Подольского района. С отличием окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. М. Расковой, затем Московский авиационный институт им. Орджоникидзе. Окончил Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова. Провел большой объем летных испытаний, который позволил получить сертификационные характеристики самолетов Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ил-114 и Ил-103 и в кратчайшие сроки запустить эти самолеты в эксплуатацию.

Выполнил первый подъем и всю программу летных испытаний специального самолета Ил-96-300ПУ для президента РФ. Произвел первую в России автоматическую посадку на самолете Ил-96-300 и провел всю программу летных испытаний при минимуме погоды, различных категорий Международной организации гражданской авиации. Выполнил боевые пуски ракет по морским целям с самолета Ил-38 и совершил первый подъем опытного самолета — танкера Ил-76МД-90 для заправки стратегических самолетов.

В общей сложности Николай Куимов освоил более 35 типов самолетов. Неоднократно участвовал в показательных выступлениях самолетов на международных выставках и авиационных салонах в Париже, Берлине и Сингапуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал открытие в Подольске памятника-бюста Герою России, генерал-майору Игорю Сергуну. По словам Андрея Воробьева, то, что память об Игоре Сергуне восстановлена в Подольске, особенно символично. Губернатор обратил внимание, что памятник находится недалеко от аэропорта Кузнечики, откуда и совершали свои вылеты легендарные летчики-истребители, защищавшие Москву в годы Великой Отечественной войны.

«Игорь Сергун принадлежит к числу героев нынешнего поколения», — подчеркнул Воробьев.