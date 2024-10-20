В частном музее Клина появилась модель самолета

АН-2 был и остается легендой советской авиации. Выпускаться начал он в конце 40х годов и уверенно занял разнообразные ниши ввиду неприхотливости в обслуживании, надежности и возможности взлета даже с поля с минимальным разбегом.

От сельхозработ, ДОСААФ и геологии до полярной авиации можно было увидеть этих тружеников. Конечно же, и на местных пассажирских линиях эти бипланы регулярно совершали рейсы до отдаленных деревень и поселков, почти как автобусы! Даже в нашей средней полосе. «Аннушка», Кукурузник», «Антошка» — сколько у него было прозвищ!

«Кто-то и на дачу мог совершенно спокойно полететь на . самолёте!», — говорят создатели музея. Поэтому его и взяли в коллекцию. А рассказ о летающей легенде внесли в экскурсионный план.



Антимузей «Станция Дачная» существует в д. Борщово Г.о.Клин.Он создан компанией друзей на самой настоящей даче, только на очень необычной.



Музей имеет историко-бытовую направленность и рассказывает о том, как зарождалась и развивалась история дачного феномена в период СССР, а также знакомит с бытом тех самых дач. Из чего строили дачные домики? Какой там был быт? Какие предметы обретали вторую жизнь? Почему «6 соток»? Большинство экспонатов полностью действующие, и всегда можно попросить экскурсовода продемонстрировать их в действии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать. «Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.