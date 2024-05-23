Политолог Марков связал задержание Шамарина с чистками генералитета

Политолог Сергей Марков считает, что задержание начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ и замначальника Генштаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина может быть связано с чистками генералитета.

«Сам он то ли задержан, то ли пока нет. Все это продолжение чистки высшего генералитета», — написал Марков в своем Telegram-канале.

В четверг замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина арестовали на 2 месяца. Решение было принято 22 мая по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». При обыске у Шамарина нашли квартиру в Подольске и элитную иномарку Mercedes. Офицеру грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения.

Ранее по обвинению в получении взятки в особо крупном размере арестовали замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.