Замминистра обороны Тимур Иванович задержан по подозрению во взятке
Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению во взяточничестве, сообщает пресс-служба ГСУ СК России.
В отношении Иванова заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, она предусматривает наказание до 15 лет колонии.
Он подозревается в получении взятки.
В настоящее время подробности уточняются.
Тимур Иванов занимает пост замглавы министерства обороны РФ с 2016 года.
До этого он три года работал на должности генерального директора «Оборонстроя», еще он работал зампредом правительства Подмосковья и на предприятиях российского топливно-энергетического комплекса.