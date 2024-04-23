Замминистра обороны Тимур Иванович задержан по подозрению во взятке

В отношении Иванова заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, она предусматривает наказание до 15 лет колонии.

Он подозревается в получении взятки.

В настоящее время подробности уточняются.

Тимур Иванов занимает пост замглавы министерства обороны РФ с 2016 года.

До этого он три года работал на должности генерального директора «Оборонстроя», еще он работал зампредом правительства Подмосковья и на предприятиях российского топливно-энергетического комплекса.