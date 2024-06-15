Названы восемь пляжей Московского региона, где стоит искупаться этим летом

В столице и Московской области есть большое количество пляжей с песком, шезлонгами и сетками для волейбола. При этом купаться следует только в оборудованных местах, где за состоянием водоема следит Роспотребнадзор, сообщает «Вечерняя Москва» .

Зона отдыха «Тропарево» находится в Тропаревском лесопарке у реки Очаковки. Здесь жители и гости столицы не только искупаться или позагорать, но и взять напрокат лодку и катамаран, а еще заняться спортом и поиграть с детьми на площадке.

Еще один популярный столичный пляж находится в Мещерском парке. Он чистый и ухоженный, с кабинками для переодевания и спасательной станцией. Все желающие могут позагорать или поиграть в пляжный волейбол на песке.

Песчаный пляж «Динамо» расположен на берегу Химкинского водохранилища недалеко от станции метро «Водный стадион». Посетители любят этот небольшой, но уютный пляж за его чистоту и красивые виды.

Местом притяжения жителей Зеленограда является Большой городской пруд. На берегу есть пляжная зона с песком, деревянными зонтиками, а также место для игры в пляжный волейбол.

Озеро Сенеж расположено в городском округе Солнечногорск в Московской области. Перед началом купального сезона водолазы очистили дно водоема. В первые дни лета озеро уже посетили несколько тысяч человек. На пляже расположены амфитеатр, причалы и теневые навесы.

К пляжу «Рублево» расположен на берегу Живописной бухты в Красногорске. Вход на пляж платный, однако он хорошо оборудован навесами, душевыми кабинами, аттракционами, а также детскими и спортивными площадками. Для детей оборудована специальная зона для купания, а на территории зоны отдыха работают кафе.

Истринское водохранилище — одно из самых живописных мест вблизи Москвы. Здесь сосновый лес, много пляжей и чистая вода. Рядом с водохранилищем работает несколько отелей с собственными пляжами.

Пляжный комплекс «Малибу» расположен недалеко от деревни Сорокино в городском округе Мытищи. Комплекс оборудован шезлонгами, бассейнами, песчаным пляжем и даже VIP-зоной. Рядом с пляжным комплексом находится причал «Бухта радости», туда можно добраться на теплоходе от Северного речного вокзала.