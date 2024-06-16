16 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день мусульмане отмечают один из важных праздников — Курбан-байрам. Еще сегодня поздравляют медработников и отцов.

Курбан-байрам

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается он в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня.

Праздновать день жертвоприношения, даже если это не происходит в Мекке, начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде необходимо совершить полное омовение, надеть новую и опрятную одежду, по возможности умастить себя благовониями. Перед молитвой есть не рекомендуется. После утренней молитвы верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (такбир).

Мусульманин, совершив заклание, не должен скупиться на угощение, необходимо обязательно накормить бедных и голодных. Ритуальное угощение — худойи, садака — устраивается, чтобы не было всевозможных несчастий и болезней.

День медицинского работника

Отмечается в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове и на Украине.

Профессия врача одна из самых старейших в мире. Сейчас она востребована буквально везде. Каждый из людей хотя бы раз в жизни обращался к доктору. Современное здравоохранение и усилия медиков направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья, но и на предупреждение различных заболеваний.

День отца

Празднуется в третье воскресенье июня. Он появился в Америке как выражение любви и благодарности, которые дочь посвятила своему отцу.

Сонора Смарт, в замужестве Додд, в 1909 году во время службы в церкви, посвященной Дню матери, подумала о том, что после смерти мамы ее и еще 5 детей воспитывал отец Уильям Джексон Смарт.

Смарт хотела, чтобы ее отец знал, какой он особенный человек, как она его любит и ценит. Ведь ее папа жертвовал всем, чтобы исполнять родительские обязанности и был в глазах дочери самым мужественным, неэгоистичным и любящим.

Международный день семейных денежных переводов

Он учрежден по инициативе Международного Фонда сельхозразвития. Казалось бы, причем тут сельскохозяйственное развитие и семейные денежные переводы? Дело в том, что фонд создавался в рамках ООН для помощи беднейшей части населения развивающихся стран, проживающей преимущественно в сельской местности.

Вынужденные покидать семью и страну и ехать на заработки в зарубежье трудовые мигранты регулярно отправляют домой денежные переводы (их еще можно назвать семейными). Эти суммы, которые в крупных российских городах и европейских странах могут показаться незначительными, для семьи мигранта играют очень большую роль, составляя порой до 60% бюджета.

Это те деньги, заработать которые у себя на Родине мигранту очень трудно, а иногда просто невозможно.

Международный день африканского ребенка

Впервые праздник отметили в 1991 году, и с тех пор основной его темой стало привлечение внимания мира, детских и медицинских организаций, политиков к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни.

Дата дня выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи чернокожих школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга (Соуэто) с требованиями повысить качество образования и отстаивая право обучения на родном языке.

Сотни юных африканцев были расстреляны правительственной охраной. В течение двух недель свыше 100 человек были убиты и более 1 тыс. получили ранения. Официальные данные сообщают, что с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года в ходе восстания погибли 575 человек и были арестованы порядка 6 тыс.

Основана автомобильная компания «Форд Мотор»

16 июня 1903 года молодой американский инженер Генри Форд при поддержке финансистов основал собственную автомобильную фирму «Форд Мотор Компани», ставшую впоследствии одной из крупнейших в мире. Главной целью изобретателя стало превращение автомобиля из предмета роскоши в предмет первой необходимости.

Поначалу компания Форда занималась производством автомобилей с двух-, четырех-, а впоследствии и шестицилиндровыми двигателями. Всего было выпущено 7 моделей: А, В, С, F, К, N, R.

Компания, производящая машины под маркой Ford, сегодня является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе.

День рождения «Артека»

Всемирно известная детская здравница «Артек» расположена на южном берегу Крыма в 12 км от Ялты. «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева.

Детский лагерь открылся 16 июня 1925 года. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. В следующем году «Артек» посетила первая зарубежная делегация — пионеры из Германии.

Сейчас это самый большой международный детский центр в мире. Его территория — 218 га, из которых 102 га занимают парки. За 90 лет «Артек» превратился в комплекс из 10 детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями.

Космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой

16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским.

В день первого полета в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио.

Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере.

Именины

В этот день именины отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан.