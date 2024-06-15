В офисе Зеленского заявили, что прямых переговоров между Москвой и Киевом не будет

Жовква: прямых переговоров между Россией и Украиной не будет

Замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что прямых мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией не будет, сообщает «Царьград» .

«Давайте сразу уточним — прямых переговоров с Россией не будет», — сказал Жовква на пресс-конференции перед началом саммита в Швейцарии.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина ищет возможности передать России наработки «мирного» саммита в Швейцарии, который проходит в эти выходные.

Накануне президент России Владимир Путин призвал окончательно завершить конфликт на Украине и постепенно восстанавливать отношения РФ с Западом. Речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. При этом на Украине от предложения российского лидера отказались.