Офис Зеленского ищет возможность передать Москве наработки саммита в Швейцарии

Он подчеркнул, что в эти выходные в швейцарском Бюргенштоке западные лидеры будут обсуждать принципы будущего совместного плана, основанного на «формуле мира» Зеленского.

«Потом, когда этот совместный план будет готов, мы ищем возможности представить этот план представителю России. Мы думаем, это может произойти на втором саммите», — сказал Ермак в эфире украинского «24 канала».

Ранее российский президент Владимир Путин призвал окончательно завершить конфликт на Украине и постепенно восстанавливать отношения России с Европой. Речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

В свою очередь Зеленский заявил, что не доверяет заявлениям своего российского коллеги. По словам украинского лидера, предложения Путина являются ультимативными посланиями, которые не отличаются от предыдущих.