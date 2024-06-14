Путин назвал принципиальную позицию России по мирному урегулированию с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще раз раз делает еще одно реальное мирное предложение Украине, если в Киеве и западных странах от него откажутся, то ответственность за продолжение кровопролития будет только на их совести, сообщает РИА Новости .

Глава России отметил, что речь идет не о заморозке конфликта для того, чтобы Запад перевооружил Военные силы Украины, а о полном его прекращении.

«Суть нашего предложения, ни в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как это, например, этого хочет Запад. <…> Речь об окончательном завершении конфликта. Как только в Киеве согласятся на подобные условия, согласятся на полный вывод войск с территорий ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их», — заявил президент РФ.

Путин подчеркнул, что принципиальной позицией для России является признание нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

По словам российского лидера, с этими условиями все были согласны еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году, но в итоге от них отказались из-за провокации в Буче, устроенной Украиной.