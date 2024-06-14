Путин: Украина намеренно устроила провокацию в Буче ради срыва договоренностей
Провокация в Буче понадобилась Украине для срыва договоренностей с Россией
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что провокация в Буче потребовалась Украине для того, чтобы сорвать ранее утвержденные договоренности с Москвой, пишет ТАСС.
Глава государства отметил, что еще в 2022 году Москва предлагала Киеву решить конфликт выводом украинских войск с территории Донбасса, но получила отказ.
В том же году России и Украине удалось достигнуть договоренностей по решению конфликта, но Киев сам приостановил дальнейшие шаги.
По словам Путина, Украина устроила провокацию в Буче, чтобы у нее появился якобы официальный повод для срыва договоренностей с Россией.