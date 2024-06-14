Зеленский отказался верить предложению Путина о мире

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на условия главы РФ Владимира Путина для прекращения огня на Украине и перехода к мирным переговорам, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на американское агентство Reuters.

Лидер Украины утверждает, что заявлениям его российского коллеги он не доверяет.

«Это ультимативные послания, которые не отличаются от предыдущих», — полагает Владимир Зеленский.

14 июня Путин выступил на встрече с руководством МИД России. Во время нее президент заявил, что РФ готова сесть за стол переговоров с Украиной «хоть завтра», если Киев выполнит ряд условий. Среди них, кроме прочих, — внеблоковый и безъядерный статус Украины, вывод всех ее войск из новых регионов России, а также снятие всех антироссийских санкций.