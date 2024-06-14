Путин: выдвинутые условия мира по Украине поменяются, если их не примут

Российский президент Владимир Путин заявил, что если Запад и Киев не примут выдвинутые Москвой условия для начала мирных переговоров, то эти условия изменятся, сообщает Общественная Служба Новостей .

В пятницу глава государства провел встречу с руководством российского МИД и сделал ряд заявлений по теме СВО. В частности, президент подчеркнул, что Москва готова «хоть завтра» сесть за стол переговоров с Киевом, но при ряде условий — в том числе отмене всех антироссиийских санкций и выводе украинских войск с территорий новых регионов РФ.

Кроме того, для начала перегоров Россия также требует заявления Украины об отказе от намерений вступать в НАТО. По словам Путина, украинское государство также должно быть денацифицировано и демилитаризиовано, иметь нейтральный, безблоковый и безъядерный статус.

Путин отметил, что Россия сделала новое «реальное мирное предложение». Президент предупредил, что если Запад и Украина откажутся от таких условий, то ответственность за кровопролитие будет лежать на них.