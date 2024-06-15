Число госпитализированных с ботулизмом в Москве возросло до 18 человек

Количество госпитализированных с ботулизмом в Москве после отравления готовой едой выросло до 18 человек, сообщает Mash .

Часть пострадавших ела салат лобио от ООО «Локалкитчен», а другие — салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Находящимся в столичных медучреждениях от 18 до 46 лет.

В настоящее время Роспотребнадзор остановил продажу продукции ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт», которые производили блюда.

Запрет будет действовать до окончания расследования.

Ранее в СМИ сообщали, что в Москве зафиксировано заражение ботулизмом. В инфекционную больницу мегаполиса попали 10 пациентов с этим диагнозом. Все зараженные находились в реанимации. При этом в столичном Депздраве опровергли массовое заражение ботулизмом.