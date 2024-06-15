РЕН ТВ: 10 человек с ботулизмом госпитализировали в Москве

В Москве зафиксировано заражение ботулизмом. В инфекционную больницу города попали 10 пациентов с этим диагнозом, сообщает РЕН ТВ .

Трое пострадавших для госпитализации ели консервы с тунцом, еще двое — лобио в вакуумной упаковке.

Все зараженные находятся в реанимации. Двоих пациентов подключили к аппарату ИВЛ, еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии, но дышат сами.

В столичном Депздраве опровергли массовое заражение ботулизмом. В инфекционный стационар мегаполиса с этим диагнозом поступили пациенты с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. При этом подозрение на это опасное заболевание сейчас остается у 4 человек.

Пациенты, состояние которых оценивается как тяжелое, получают всю необходимую помощь.

Ботулизм не передается от человека к человеку, им можно заразиться только при употреблении некачественной пищи. Он поражает головной и спинной мозг.