Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина арестовали по делу о взятке

Данные сведения предоставили в 235-м гарнизонном военном суде

Его отправили под стражу на 2 месяца. Решение было принято 22 мая по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По данной статье ему может грозить тюремный срок от 8 до 15 лет.

Как пишет «Коммерсант», в 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в ВС РФ арестовали прошлого замначальника Генштаба Халила Арсланова. Его обвили во взятках и в двух эпизодах особо крупного мошенничества. Общий ущерб составил порядка 6,7 млрд руб.

Ранее также арестовали замминистра обороны России Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере.