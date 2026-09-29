Пожар на площади 375 «квадратов» произошел в хостеле в Раменском

Этой ночью загорелся хостел на улице Красноармейской в Раменском, огонь охватил площадь в 375 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Горело двухэтажное здание хостела с мансардой. Сигнал о пожаре поступил в 01:29 во вторник. На момент прибытия первых пожарных горела крыша на площади 375 кв. м.

В 01:49 ранг ЧП повысили до 1 БИС. В 03:02 огонь локализовали, в 03:45 потушили открытое горение, а в 05:02 ликвидировали последствия возгорания.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

На тушение выезжали 30 человек и 10 единиц техники, от МЧС: 13 человек и 4 единицы техники.

Всего за сутки в регионе произошло 23 пожара, на их ликвидацию выезжали 203 человека и 58 единиц техники.

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