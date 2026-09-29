Кому достанется любимый кот после развода: как суды «делят» питомцев

Домашнее животное, приобретенное супругами в браке на общие деньги, с точки зрения закона входит в состав совместного имущества и может стать предметом раздела при разводе, сообщила РИАМО руководитель юридической компании «Шабанова и партнеры» Виктория Шабанова.

«Если это общие средства супругов, то делится это по общим правилам об имуществе, несмотря на то, что это живое существо. По закону, животные признаются объектом гражданских прав», — рассказала Шабанова.

Она пояснила, что, если бывшие супруги не смогли самостоятельно определить, с кем останется животное, спор может разрешить суд. Одному из них могут передать питомца, а другого обязать компенсировать его долю стоимости. Это особенно существенно, если речь идет о породистых животных, цена которых может исчисляться сотнями тысяч рублей.

Суд может выяснить, к кому больше привязан питомец

«У нас недавно на практике было похожее дело, супруги делили собак. В данном случае суд учитывает не только, кто платил за это животное, но и ряд факторов: кто им занимался, кто лечил, с кем животное ездило на выставки, у кого живет длительное время, к кому больше всего привязано», — отметила юрист.

Она обратила внимание на то, что предметом раздела могут становиться не только кошки и собаки. В практике возможны споры, например, из-за лошадей. Если животные использовались для получения дохода, раздел становится сложнее: учитывать приходится как их стоимость, так и связанные с ними доходы.

Еще придется доказать, что кот вообще существует

Есть и менее очевидный нюанс. Чтобы потребовать раздела конкретного питомца, необходимо доказать, что он существует и находится у одного из супругов либо у третьих лиц на момент рассмотрения спора.

Шабанова рассказала о судебном деле, в котором супруг претендовал на кота, однако не смог доказать, что животное находится у его бывшей жены. В результате в удовлетворении этого требования ему отказали.

Если же питомца купили до брака либо один из супругов получил его в подарок или по наследству, по общему правилу, животное является его личным имуществом и разделу не подлежит.

Юрист разъяснила, что после передачи питомца одному из бывших супругов второй также не получает автоматического права забирать его, например, на выходные. Такой порядок должен быть предусмотрен соглашением сторон либо следовать из судебного решения.

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