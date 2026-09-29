Маленький ребенок погиб после падения с 9 этажа дома в Уфе Происшествия 29 сентября 2026 08:08

Малыш упал из окна девятого этажа многоквартирного дома в Уфе, он погиб, сообщает СУ СК РФ по Башкирии.

Предварительно, ЧП случилось 28 сентября во второй половине дня. Ребенок в возрасте 1 год и 9 месяцев выпал из окна. Он умер от полученных травм в машине скорой помощи. Силовики осматривают место трагедии. По факту смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.