Минус 10% за удаленку? Юрист рассказал, смогут ли работодатели урезать зарплаты

Практика более низких зарплат для удаленщиков может распространяться на новые вакансии, однако действующему сотруднику нельзя просто уменьшить оплату за ту же работу из-за перехода из офиса домой, сообщил РИАМО к. ю. н., доцент Юридического факультета Финансового университета, юрист Марчел Кырлан.

«Станет ли практика более низкой оплаты удаленщиков массовой, зависит уже не столько от права, сколько от рынка труда. Работодатели действительно могут пытаться устанавливать разные зарплатные вилки еще на этапе найма, например, учитывать регион проживания кандидата, конкуренцию за конкретную специальность или экономию на офисной инфраструктуре», — сказал Кырлан.

По приведенным им данным hh.ru, летом 2026 года интерес соискателей к удаленной занятости вырос на 15%, тогда как доля дистанционных вакансий сократилась примерно с 6% в начале года до 5%. При этом зарплатные ожидания кандидатов, которые ищут удаленную работу, составляли около 82,6 тыс. руб против 77,9 тыс. руб у претендентов на офисную занятость.

«То есть удаленка остается востребованной формой занятости, а не обязательно „дешевой версией офиса“. Поэтому тенденция, скорее всего, будет выглядеть сложнее, чем универсальная скидка „минус 10% за работу из дома“», — отметил юрист.

По словам Кырлана, компании могут устанавливать разные условия для новых кандидатов, сокращать офисные компенсации или сильнее привязывать оплату к результатам. Однако для уже работающего сотрудника действует другой принцип.

«Если трудовая функция не изменилась, сам факт работы из квартиры вместо офиса не является законным основанием платить меньше. Удаленка может менять экономику работодателя, но не снижает ценность труда автоматически», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что законодательство позволяет работодателю по-разному организовывать трудовой процесс, но домашний адрес сотрудника сам по себе не может служить основанием для уменьшения его заработка.

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