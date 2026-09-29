Кардиолог объяснила, почему нормальное давление — не гарантия здорового сердца

Нормальное артериальное давление не гарантирует здоровое сердце. На что на самом деле следует обращать внимание, в разговоре с РИАМО рассказала заместитель главного врача по медицинской части Медицинского курорта VERBA, врач-кардиолог Юлия Кондальская.

«Нормальное давление — важный показатель, но по нему одному нельзя оценить состояние сердечно-сосудистой системы. У человека может быть хорошее давление, но при этом повышенный уровень ЛПНП, нарушения углеводного обмена, избыток висцеральной жировой ткани или другие факторы риска», — объяснила врач.

Давление остается в норме до тех пор, пока сосудистая стенка сохраняет эластичность и сердце справляется с нагрузкой. Но патологические процессы могут быть уже запущены — просто они еще не отразились на тонометре. Именно поэтому одного показателя недостаточно для общей картины.

На что обращать внимание

Один из ключевых маркеров — липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Их избыток связан с развитием атеросклероза: частицы проникают в сосудистую стенку и участвуют в формировании бляшек. При этом человек может не ощущать никаких изменений в самочувствии. Целевой уровень ЛПНП определяется индивидуально.

Не менее важен углеводный обмен. Повышение уровня глюкозы в крови связано с изменением функции сосудистой стенки и увеличением сердечно-сосудистого риска. Нарушения могут долго протекать без выраженных симптомов. Поэтому нормальное давление не отменяет необходимости периодически контролировать уровень глюкозы.

С этим связан и еще один фактор — избыток жировой ткани, особенно в области живота. При увеличении окружности талии возрастает вероятность метаболических нарушений, включая инсулинорезистентность. Эти процессы взаимосвязаны: один тянет за собой другой и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«При профилактической оценке важно смотреть не на одну цифру, а на сочетание показателей. Мы оцениваем артериальное давление, липидный и углеводный обмен, массу тела и распределение жировой ткани, а также учитываем возраст, наследственность, уровень физической активности, вредные привычки и другие факторы», — рассказала Кондальская.

По словам врача, хорошее давление сегодня — это повод продолжать профилактику, а не прекращать ее. Специалист подчеркнула, что важно знать свои показатели и сравнивать их в динамике. Обращать внимание на изменения стоит даже тогда, когда субъективно ничего не беспокоит. Регулярная оценка факторов риска позволяет выявить изменения на этапе, когда на них еще можно воздействовать.

Всемирный день сердца

Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября. Это глобальная кампания, цель которой — повысить осведомленность о сердечно-сосудистых заболеваниях. Также она призвана рассказать о профилактике таких болезней и важности своевременного обращения за медицинской помощью.

Инициатором учреждения Дня выступила Всемирная федерация сердца в 1999 году. Идею активно поддержали Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО. С тех пор дата отмечается во многих странах мира.

Главная цель — привлечь внимание общества к проблеме. Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности в мире. Ежегодно они уносят миллионы жизней.

При этом, по данным ВОЗ, 80% преждевременных смертей от инфарктов и инсультов можно предотвратить. Для этого достаточно вести здоровый образ жизни и контролировать факторы риска.

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