«Бегите!»: сексолог назвала три «красных флага» во время первого секса

Во время первой близости можно заметить признаки, которые говорят о возможных проблемах в отношениях, сообщила РИАМО клинический психолог, сексолог Екатерина Макарова.

«Судить по первому сексу о партнере я бы не стала. Вдруг раскроется? Вдруг волнуется, поэтому у него получается все скомкано? Дайте шанс, включите „наблюдателя“», — рассказала Макарова.

Она добавила, что при этом первая близость позволяет получить представление о физиологической совместимости. Значение имеют запах, прикосновения и общее восприятие физического контакта — то, насколько человеку комфортно и приятно находиться рядом с партнером.

Хороший знак — партнер спрашивает, что вам нравится

Макарова назвала одним из наиболее показательных признаков способность человека получать обратную связь. Если партнер интересуется ощущениями другого, спрашивает, приятно ли ему, и предлагает показать, какие ласки нравятся больше, это говорит о готовности учитывать чужие желания.

Важна и реакция на подсказки. Если какое-либо действие не доставляет удовольствия, партнеру можно предложить изменить темп, интенсивность или характер прикосновений.

«Если партнер охотно реагирует на ваши замечания, значит, можно в дальнейшем настроить гармоничное взаимодействие», — пояснила сексолог.

По ее словам, именно готовность слышать другого человека важнее того, насколько удачным технически оказался первый сексуальный опыт пары.

Какие признаки должны насторожить

Одним из «красных флагов» Макарова назвала ситуацию, когда мужчина сосредоточен исключительно на собственном удовольствии и считает секс законченным сразу после своей эякуляции, не обращая внимания на ощущения партнерши.

«Женщина попросила что-то не делать, даже сказала, что ей неприятно или больно, а он все равно это сделал, полностью проигнорировав ее реакции — бегите!» — подчеркнула Макарова.

Насторожить должна и унизительная критика во время близости. Негативные комментарии о фигуре, сексуальном опыте или действиях партнера психолог также относит к признакам, на которые не стоит закрывать глаза.

Специалист заключила, что неудачные движения или неловкость во время первого секса сами по себе еще мало говорят о перспективах пары. Гораздо показательнее то, способен ли человек слышать партнера, принимать обратную связь и уважать обозначенные им границы.

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