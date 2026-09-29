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Без осадков и до +16 градусов ожидается в Московском регионе во вторник

Общество

В Подмосковье и столице во вторник обойдется без осадков, температура прогнозируется плюс 14 — плюс 16 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Будет переменная облачность.

Скорость северного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 6 — плюс 8 градусов, днем 30 сентября — от плюс 15 до плюс 17.

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