«Вагон на миллион человек»: психолог объяснил откровенность людей в соцсетях

Социальные сети могут работать по принципу известного «эффекта попутчика», когда человеку легче рассказать сокровенное незнакомцу, чем близкому, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д.Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Почему миллионы людей готовы делиться самым сокровенным с незнакомцами? Потому что с незнакомцами безопаснее. Это звучит парадоксально, но это так. Близким мы рассказываем с оглядкой. Они знают мужа, знают семью, у них есть свое мнение, и они будут помнить это годами. И главное — они могут дать обратный ответ, потому что у них есть право вас раскритиковать», – сказал Ягудин.

Он указал на то, что чужие люди не знают контекста, не будут смотреть на вас за семейным столом и через неделю забудут. Психологи давно описали эффект попутчика в поезде. Человек случайному попутчику рассказывает то, что не расскажет жене. Соцсети — это тот же поезд, только вагон на миллион человек.

«Второе — потребность быть увиденным. Развод — это опыт, где тебя перестали видеть. Человек, который знал тебя лучше всех, ушел, а сотни незнакомых «я тебя понимаю» под постом закрывают именно эту дыру. Мозгу, по большому счету, все равно, кто это написал. Реакция на поддержку та же, но реальная. Она успокаивает нервную систему. И третье — это поиск нормы», – рассказал психолог.

Ягудин пояснил, что когда человек один в четырех стенах, то ему кажется, что так больно только ему. Когда он видит тысячу таких же историй, то понимает: «Я не сломалась. Это просто развод, через это проходят».

«Это на самом деле большая ценность. Раньше с таким пониманием шли к подругам и к священнику. Теперь идут в ленту новостей», – констировал специалист.

Он предупредил, что опасность здесь одна: незнакомцы дают поддержку, но не дают отношения. Поэтому лента хороша как первая помощь и плоха как единственная.

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