В Долгопрудном состоится форум «Управдом»

В Долгопрудном пройдет очередной форум «Управдом» для старших по домам, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Главные темы — особенности использования единого платежного документа, тепло- и водоснабжение в городском округе, благоустройство дворов, модернизация детских игровых площадок и ремонт дорог, меры по повышению надежности электроснабжения в Долгопрудном, роль выездной администрации в решении затянувшихся вопросов, работа с обращениями граждан.

Форум «Управдом» — это возможность для жителей получить информацию по самым актуальным вопросам жилищно-коммунальной сферы из первых рук. В мероприятии примут участие представители МосОблЕИРЦ, МУП «Инженерные сети г. о. Долгопрудный», ПАО «Россети Московский регион», МКУ «МЦУР Долгопрудный» и профильных управлений и отделов администрации городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.