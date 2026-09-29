Как найти потерявшегося питомца: инструкция от волонтера с 10-летним стажем

Пропажа любимой кошки или собаки всегда переживается очень болезненно. Здесь не место панике, нужно срочно начинать действовать, потому что успех поисковой операции во многом зависит от того, что хозяин сделает в первые часы после пропажи, рассказала РИАМО волонтер, учредитель АНО «Помощь животным „Помоги другу“» Юлия Скрипак.

Что делать в первый час

Для начала стоит обойти территорию в радиусе около 150-200 м. Не нужно кричать, бегать или топать ногами — это может еще больше спугнуть животное.

«Можно оставить во дворе частного дома или у входа вещь, которая сильно пахнет хозяином. Это послужит ориентиром для собак и кошек, ведь они обладают непревзойденным нюхом. Не нужно оставлять использованный наполнитель из лотка — это привлечет других животных, которые только отпугнут вашу кошку», — рассказала Скрипак.

Следующий шаг в первые часы — размещение информации в социальных сетях. Самый действенный способ найти питомца. Нужно написать объявление, в котором стоит указать: место пропажи, породу, размер, наличие ошейника, особые приметы, характер, номер хозяина и ссылку на соцсети.

«Обязательно стоит приложить фотографии питомца, а также по желанию указать сумму вознаграждения. По собственному опыту знаем, что люди активно обращают внимание на собак и кошек, если получат бонус за доброе дело», — отметила волонтер.

В чем разница в поиске собак и кошек

Кошки в стрессе обычно карабкаются вверх, например, на деревья, либо же, наоборот, прячутся в подвалы. Эти животные редко уходят слишком далеко, обычно находятся в радиусе 300 м, например, глубоко в лес кот не уйдет. Искать их лучше очень рано утром или в сумерках, пояснила Скрипак.

С собаками дела обстоят иначе. Они могут передвигаться большими кругами или вовсе двигаться только вперед. За час пес может пройти до 10 км, особенно это касается охотничьих пород. Обычно собака идет туда, где пахнет едой. При поиске по утрам и днем стоит уделять внимание рынкам, кафе и помойкам.

Что еще стоит предпринять — полезные советы

По словам волонтера, важно расклеить объявления. Люди старшего поколения редко сидят в интернете и популярных пабликах, чаще они читают бумажные объявления на подъездах, столбах, в лифтах.

При поиске ночью лучше применять фонарь и светить в кусты и разные щели. Глаза животных всегда светятся желтым или зеленым, добавила она.

При возникновении трудностей или при безуспешном поиске можно обратиться за помощью к волонтерам или кинологам.

«Чтобы было меньше возможностей потерять питомца, вешайте на него ошейник с адресником и номером телефона, гуляйте на поводке и не выпускайте животное на самовыгул», — посоветовала Скрипак.

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