ТАСС: генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан по подозрению в преступлении

Начальник ГУ кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан по подозрению в совершении преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Других подробностей пока не предоставляется.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что Кузнецов мог быть задержан. В его отношении якобы были проведены следственные действия, а сам чиновник отсутствовал на рабочем месте. Преследование генерал-лейтенанта, по данным источников, может быть связано с «чистками» с Министерстве обороны.

Ранее уже был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Иванов мог вступить в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера.