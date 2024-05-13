«Рыбарь»: начальник ГУ кадров МО России Кузнецов мог быть задержан

Отмечается, что в отношении чиновника были проведены следственные действия, а сам он отсутствовал на рабочем месте.

«Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела», — сказано в сообщении.

Официальной информации по этому поводу пока не было. Также не уточняется, какие эпизоды инкриминируются. Преследование Кузнецова, по данным канала, может быть связано с «чистками» с Минобороны.

Ранее стало известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Иванов мог вступить в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера. Его адвокат также недавно заявил, что чиновнику вменяют получение взятки в размере около 1 млрд рублей.