На избирательном участке в гимназии № 11 Королева организовали выставку-ярмарку

В последний день голосования гимназия № 11 превратилась в центр притяжения для избирателей Королева. Пока родители выполняли свой гражданский долг, педагоги и школьники решили порадовать их тематической осенней ярмаркой, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

На импровизированных прилавках гостей ждали щедрые дары сезона. Здесь можно было найти все — от декоративных тыкв с забавными глазами до домашних закруток, а главным угощением стали пышные вафли со свежим вареньем.

Организаторам удалось создать по-настоящему теплую атмосферу. По словам участников, праздник получился ярким, вкусным и очень душевным.

Избирательные участки открыты до 20:00. Узнать номер и адрес участка можно на официальном сайте ЦИК России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.