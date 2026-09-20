Создатели Тосика проголосовали на УИК № 4012 в Подольске
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Надежда Бирюкова — председатель территориального общественного самоуправления «Моя улица Климовская», член Общественной палаты городского округа Подольск. Сергей Кузин — ее супруг и заместитель, член Общественной палаты, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.
Вместе они создали культурный проект «Тосик» — инопланетного мальчика, героя книги «Сказка о госте из будущего, или Как попасть в бюро добрых дел».
Проект признан лучшим культурным проектом 2025 года, а сам Тосик стал символом движения ТОС России. У героя есть своя линейка спортивной одежды для всей семьи.На выборы супруги пришли вместе — и, конечно, с Тосиком.
«Наш герой — про дружбу, здоровье и любовь, а выборы — про то же самое: про будущее, в котором хочется жить. Хочется, чтобы все приходили и голосовали, потому что от голоса каждого зависит наше будущее и будущее наших детей», — поделилась Надежда Бирюкова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.
«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.