Депутат Шевченко: выборы в Подмосковье проходят спокойно и организованно

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко побывала на избирательных участках в Дмитрове, Талдоме, Дубне. По ее словам, обстановка везде спокойная, деловая.

На каждом УИКе работают члены комиссий и наблюдатели. За порядком следят сотрудники полиции.

Многие избиратели подали заявку на портале Госуслуги и воспользовались системой дистанционного электронного голосования. Весь процесс занимает всего несколько минут.

«Моя семья уже не первый раз голосует в режиме онлайн, это действительно очень удобно: быстро и несложно», — отметила Шевченко.

По словам депутата, выборы — это один из главных механизмов, влияющих на развитие Подмосковья и качество повседневной жизни каждого человека. Решения органов власти касаются конкретных вопросов: строительства и ремонта школ и поликлиник, развития дорог и общественного транспорта, благоустройства городов и поселков, модернизации ЖКХ, поддержки участников СВО, молодых семей, пенсионеров, многодетных родителей, развития культуры, спорта и социальной инфраструктуры.

Шевченко добавила, что выборы дают человеку возможность не просто оценивать уже принятые решения и выполненные наказы, а участвовать в определении дальнейшего курса, перспективных направлений и первоочередных задач. Она призвала жителей не оставаться в стороне.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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