Подольские зооволонтеры проголосовали на УИК № 2387

На избирательных участках городского округа Подольск голосование проходит в теплой и открытой атмосфере. Необычных гостей 19 сентября встретили на избирательном участке № 2387, который расположен в здании СДК «Молодежный»: исполнить свой гражданский долг пришли хозяйка приюта для животных «Мое собачье дело» Ирина Головочук и волонтер Наталья в компании своих четвероногих компаньонов — собак по кличке Ласти и Снежана Денисовна, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

По словам зоозащитниц, решение совместить утреннюю прогулку с голосованием оказалось очень удобным.

«Мы такие же жители округа: перед работой, сразу после утренней прогулки, решили зайти и проголосовать. Учитывая наше особое обстоятельство в виде четвероногих спутников, все прошло суперлегко и комфортно как для нас, так и для собак. На участке все были настроены очень дружелюбно, улыбались и искренне нам радовались, поэтому впечатления остались самые замечательные», — поделилась Ирина Головочук.

Посетители участка с улыбкой встретили дисциплинированных питомцев, а члены комиссии оперативно помогли волонтерам пройти процедуру голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.