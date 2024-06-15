В больнице скончалась пенсионерка, которую сбил роллер в московском парке

В больнице, не приходя в сознание, скончалась 88-летняя пенсионерка, которую сбил роллер в парке столичного района Тушино, сообщает Baza .

22 мая пожилая женщина по имени Валентина гуляла вместе с подругой по парку в Тушине, держа на поводке собаку. Мимо на роликовых коньках проезжал мужчина, который не заметил поводок. Роллер зацепился и уронил пенсионерку на асфальт.

При падении пострадавшая сильно ударилась головой об асфальт и экстренно была госпитализирована в реанимацию.

Правоохранительные органы установили личность и задержали 60-летнего роллера. Мужчину допросили и в настоящее время он проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

Ранее 66-летнюю московскую пенсионерку убило током от пандуса в подъезде многоэтажки на Первомайской улице. Женщина опустила конструкцию пандуса, чтобы поднять коляску к лифту, но получила смертельны разряд.