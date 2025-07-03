AFP: у берегов Бали затонул пассажирский паром

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Паром затонул у индонезийского острова Бали, минимум 61 человек пропал без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Отмечается, что по меньшей мере 61 человек пропал без вести после того, как паром затонул. Инцидент произошел у популярного индонезийского острова Бали поздно вечером в среду.

Всего на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Известно, что 4 человек удалось спасти.

Ранее новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей случился в Красноярском крае. Это произошло, когда специалисты готовились поднимать частично затонувшее судно с мели.