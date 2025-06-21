Новый выброс нефтепродуктов в Енисей случился при подъеме судна под Красноярском

Новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей случился в Красноярском крае. Это произошло, когда специалисты готовились поднимать частично затонувшее судно с мели, сообщил в своем Telegram-канале глава Казачинского района Юрий Озерских.

Объем выброса еще неизвестен. Сейчас спасатели предпринимают шаги по сдерживанию распространения нефтепродуктов. Для этого используются боновые заграждения. Также акваторию обрабатывают с помощью сухого и жидкого сорбента.

9 июня на Енисее случилась авария с участием теплохода. Он буксировал две неуправляемые баржи. Корабль получил пробоину, у него было повреждено рулевое управление после столкновения с Казачинским порогом.

Также у судна повредился топливный бак. Дизельное топливо разлилось в реку.