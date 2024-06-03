Московскую пенсионерку убило током от пандуса в подъезде

Пожилая жительница одного из домов на востоке Москвы скончалась сразу после того, как получила мощный удар током от пандуса в подъезде, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Трагедия произошла 1 июня в многоэтажке на Первомайской улице.

Как только 66-летняя Людмила Петровна опустила конструкцию пандуса, чтобы поднять коляску к лифту, то получила смертельны разряд.

Позднее выяснилось, что работники обустраивали во дворе дома детскую площадку. Им нужно было подключиться к электрощитку в подъезде. Они сделали это так, что провод прошел под пандусом — вот и причина трагедии.