Московскую пенсионерку убило током от пандуса в подъезде
Пожилая москвичка получила смертельный удар током от пандуса в подъезде
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Пожилая жительница одного из домов на востоке Москвы скончалась сразу после того, как получила мощный удар током от пандуса в подъезде, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Трагедия произошла 1 июня в многоэтажке на Первомайской улице.
Как только 66-летняя Людмила Петровна опустила конструкцию пандуса, чтобы поднять коляску к лифту, то получила смертельны разряд.
Позднее выяснилось, что работники обустраивали во дворе дома детскую площадку. Им нужно было подключиться к электрощитку в подъезде. Они сделали это так, что провод прошел под пандусом — вот и причина трагедии.