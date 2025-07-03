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В Юнаковке Сумской области мужчины прятались в подвалах от ТЦК

В Юнаковке Сумской области мужчины прятались в подвалах от сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования), сообщает ТАСС .

Они намерено отказались от принудительной эвакуации из приграничных сел региона, чтобы избежать принудительной мобилизации.

«Сами украинские военнослужащие в соцсетях делились информацией про неких „гражданских бабушек“, оставшихся в прифронтовой зоне», — говорится в сообщении.

Принудительная мобилизация граждан в ряды Вооруженных сил Украины — это геноцид местного населения, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.