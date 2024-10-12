Ищут на пляже и в стриптиз-клубе: сотрудники ТЦК ловят «ухилянтов» по всей Украине

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Массовые рейды сотрудников ТЦК по поиску уклонистов прокатились по всей Украине

В течение нескольких дней по всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей, сообщает украинское издание «Страна» .

Например, толпу мужчин.военной форме в субботу заметили на курорте Буковель. А в Киеве, Одессе и Кривом Роге сотрудники ТЦК «прошерстили» торговые центры.

Во Львовской области мужчин призывного возраста сначала ловили в фитнес-центрах, а теперь хватают прямо на улице. Их пытаются отбить прохожие.

Накануне облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.

Украинцы жалуются, что попадают в учебные центры молниеносно — даже без прохождения медкомиссии.