Ищут на пляже и в стриптиз-клубе: сотрудники ТЦК ловят «ухилянтов» по всей Украине
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В течение нескольких дней по всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей, сообщает украинское издание «Страна».
Например, толпу мужчин.военной форме в субботу заметили на курорте Буковель. А в Киеве, Одессе и Кривом Роге сотрудники ТЦК «прошерстили» торговые центры.
Во Львовской области мужчин призывного возраста сначала ловили в фитнес-центрах, а теперь хватают прямо на улице. Их пытаются отбить прохожие.
Накануне облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.
Украинцы жалуются, что попадают в учебные центры молниеносно — даже без прохождения медкомиссии.