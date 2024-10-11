В Киеве сотрудники ТЦК устроили облаву после концерта группы «Океан Эльзы»
Военкомы устроили массовую облаву на украинцев после концерта «Океан Эльзы» в Киеве, сообщает Mash.
Отмечается, что несколько десятков военкомов с сотрудниками полицией вылавливали молодых людей в возрасте 25-40 лет около Дворца спорта. При этом молодые люди активно сопротивлялись.
Также облавы прошли в ресторанах Харькова и Киева.
Ранее взятые в плен на территории Курской области десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ записали видео к властям Украины, в котором попросили забрать их как можно скорее.