Военкомы устроили массовую облаву на украинцев после концерта «Океан Эльзы» в Киеве, сообщает Mash .

Отмечается, что несколько десятков военкомов с сотрудниками полицией вылавливали молодых людей в возрасте 25-40 лет около Дворца спорта. При этом молодые люди активно сопротивлялись.

Также облавы прошли в ресторанах Харькова и Киева.

Ранее взятые в плен на территории Курской области десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ записали видео к властям Украины, в котором попросили забрать их как можно скорее.